Ministro da Agricultura diz que IA é o futuro do agronegócio

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, recebeu nesta quinta-feira, 21, representantes do setor de tecnologia voltado para a Inteligência Artificial (AI) e professores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) para debater sobre o uso da ferramenta no agronegócio. Em nota, Fávaro destacou que o uso da ferramenta é estratégia de segurança nacional. “A inteligência artificial é o futuro dos conhecimentos voltados para o agronegócio”, disse.

Para os visitantes, o uso da ferramenta no agronegócio permitirá o melhoramento das informações existentes sobre o setor. Eles apresentaram proposta para preparação de um centro de referência nacional em Londrina (PR), aumentando a produtividade com modelos de linguagem de grande porte e preparação para efeitos da mudança climática.

Conforme o Ministério, participaram da reunião o presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Alex Canziani, o diretor científico da Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (FUPEF), Eduardo Teixeira e professores da Universidades do Paraná.

