Ministro da Agricultura defende alimentos seguros com cada vez menos pesticidas

São Paulo, 16 – O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou a importância de utilizar cada vez menos pesticidas, substituindo-os por bioinsumos, garantindo alimentos cada vez mais seguros, em palestra de abertura do Fórum de Bioinsumos no Agro na Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) na manhã desta segunda-feira, 16. Durante o evento, Fávaro citou sua recente passagem pela Feira de Anuga, na Alemanha, e a visão que o exterior tem sobre o agro brasileiro, com potencial para o crescimento sustentável.

“A responsabilidade pela sustentabilidade do Brasil é nossa”, ressaltou o ministro, enfatizando o desejo de crescer a produção agropecuária nacional sem afetar o meio ambiente. “Em 50 anos crescemos 580% nossa produção e produtividade”, acrescentou Fávaro. “Temos que ter muito orgulho do que fizemos nos últimos 50 anos.”

Para esse crescimento sustentável, o ministro destacou a importância dos bioinsumos, que permitem a redução do uso de fertilizantes fósseis e o investimento em ciência e tecnologia. “Tudo isso a gente tem que estimular, fazer as coisas crescerem de forma regulada”, destacou Fávaro.

Nesse âmbito, o presidente do Conselho Deliberativo da Abisolo, Roberto Levrero, afirmou que o Brasil cresceu 32% ao ano desde 2019 no uso de bioinsumos.

“Resultados de produtividade são evidentes e a adoção só vai aumentar”, acrescentou. Levrero ainda destacou a importância da regulamentação do setor. Nesse sentido, o presidente da CropLife Brasil, Eduardo Leão, enfatizou o apoio ao projeto de lei 3.668/21, atualmente em tramitação no Congresso Nacional, sobre produção, pesquisa e comercialização dos bioinsumos.

