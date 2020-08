Ministro canadense das Finanças anuncia demissão

O ministro canadense das Finanças, Bill Morneau, anunciou nesta segunda-feira sua demissão, em um contesto de divergências crescentes com o premier, Justin Trudeau, sobre os gastos no combate à pandemia de coronavírus.

“Agora que iniciamos uma nova fase da luta contra a pandemia, é o momento de um novo ministro das Finanças colocar em prática este projeto”, disse Morneau em entrevista coletiva. “Por isso, renuncio aos meus cargos de ministro das Finanças e deputado”, declarou, após se reunir com Trudeau.

Morneau, que era ministro desde 2015, anunciou a intenção de se candidatar ao cargo de secretário-geral da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A imprensa canadense deu conta, na última semana, de divergências profundas entre Morneau e Trudeau em relação à forma de reativar a economia canadense, enfraquecida pela pandemia, sem colocar em risco as finanças públicas, que sofrerão um déficit de mais de 343 bilhões de dólares este ano, segundo previsões do governo.

O comissário federal de ética canadense havia aberto no mês passado uma investigação sobre Morneau por sua ligação com a associação de caridade We Charity, que empregava sua filha e à qual o governo havia concedido um contrato importante sem licitação pública.

A investigação também afeta Trudeau por suposto conflito de interesses, após a divulgação de que a mulher, a mãe e o irmão do premier foram pagos pela mesma organização beneficente.

Veja também