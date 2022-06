Ministro britânico estuda vistos temporários à UE para aliviar crise em aeroportos

(Reuters) – O ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, avalia a emissão de vistos temporários a trabalhadores da União Europeia na intenção de aliviar a crise de pessoal nos aeroportos, noticiou o The Telegraph neste sábado.

Os planos para conceder vistos temporários a carregadores de bagagem e funcionários do check-in, semelhantes aos concedidos a catadores de frutas, músicos e figuras religiosas, estão sob discussão, segundo a reportagem.





Na semana passada, aeroportos de toda a Europa enfrentaram dificuldades para lidar com a recuperação da demanda, em particular os aeroportos britânicos, uma vez que as férias escolares de meio período coincidiram com o fim de semana do feriado do Jubileu de Platina.

O Reino Unido deixou a União Europeia em janeiro de 2020.

O Departamento de Transportes não respondeu de imediato ao pedido de comentário da Reuters.

(Reportagem de Shivam Patel em Bengaluru)