Ministro britânico das Finanças anuncia plano de estímulo de £ 30 bilhões

O ministro britânico das Finanças, Rishi Sunak, anunciou nesta quarta-feira (8) medidas de estímulo de £ 30 bilhões (em torno de US$ 37,6 bilhões), incluindo cortes no IVA para determinados setores, subsídios para reformas prediais e apoio ao emprego dos jovens.

“Estamos entrando na segunda fase da nossa resposta econômica” à recessão causada pela pandemia de coronavírus, disse Sunak ao Parlamento, detalhando o plano de recuperação econômica antecipado pelo governo Boris Johnson nos últimos dias.

Afirmando que, frente a esta situação “única” é necessário ser “criativo”, o popular ministro conservador também divulgou uma medida para ajudar os restaurantes, um dos setores mais afetados pela pandemia, “onde trabalham 1,8 milhão de pessoas”.

Assim, em agosto, o governo pagará metade das refeições nos restaurantes até um máximo de 10 libras (US$ 12,5 por pessoa).

O ministro também anunciou um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) reduzido em 5%, em comparação com os 20% usuais, para bares, restaurantes, hotéis, parques de diversões e outros serviços afins. O corte representará uma economia de £ 4 bilhões para o setor.

A pandemia e o confinamento causaram uma contração histórica de 25% na economia britânica entre março e abril, lembrou Sunak.

As medidas anunciadas incluem ainda a suspensão temporária do imposto sobre a aquisição de propriedades de até £ 500.000, um pacote de ajuda de £ 3 bilhões para a reforma térmica de casas e edifícios públicos e £ 2 bilhões para subsidiar milhares de contratos de trabalho qualificados de seis meses para jovens com menos de 25 anos.

Veja também