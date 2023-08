Ministro Barroso é eleito presidente do STF

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/08/2023 - 8:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 10 AGO – O ministro Luís Roberto Barroso foi eleito como novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) para os próximos dois anos.

Barroso substituirá a ministra Rosa Weber, que se aposentará no próximo dia 2 de outubro, ao completar 75 anos. Já a posse do novo mandatário está marcada para 28 de setembro.

Os membros do STF também elegeram o ministro Edson Fachin como vice-presidente nesta quarta-feira (9).

A eleição seguiu a tradição de eleger o ministro mais antigo que ainda não tinha ocupado a presidência – Barroso entrou no tribunal em 2013, nomeado pela então presidente Dilma Rousseff (PT).

Antes de chegar ao STF, Barroso esteve à frente da defesa do ex-terrorista italiano de extrema esquerda Cesare Battisti, ex-membro do grupo Proletários Armados pelo Comunismo (PAC).

O magistrado de 65 anos também foi procurador do estado do Rio de Janeiro, é doutor em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e fez mestrado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. (ANSA).

