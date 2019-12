Ministro Augusto Heleno vai à EBC e reforça importância da comunicação

O ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, general Augusto Heleno, visitou a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) no final da tarde desta segunda-feira (9). Ele deu entrevista ao programa A Voz do Brasil, à TV Brasil e participou ao vivo do programa Nacional Jovem da Rádio Nacional da Amazônia, onde enfatizou a importância do rádio para a comunicação na região.

“O rádio ainda é um grande instrumento de comunicação apesar de todo avanço do visual e dos novos recursos. O rádio é sensacional, ele chega a qualquer lugar e tem a capacidade de ser tornar íntimo do ouvinte em pouco tempo”, disse o ministro que já foi chefe do Centro de Comunicação Social do Exército e comandante militar da Amazônia.

“No tempo que eu passei na Amazônia, eu percebi que o rádio, principalmente a Rádio Nacional da Amazônia, é uma grande companhia do amazonense. Às vezes, ele está isolado e sente falta de alguém perto dele. Esse alguém são vocês [disse à locutora Márcia Dias], que são condutores da palavra até aqueles que estão trabalhando, costurando, cozinhando ou fazendo uma colheita e pegam o seu radinho e colocam ali para ter companhia. Acho isso fantástico”, lembrou o ministro.

Na opinião de Augusto Heleno, a comunicação é fundamental para o Poder Público. “Tem dois aspectos que são parte integrante de qualquer governo. São tão importantes que o governo não pode abrir mão deles. E todos dois significam poder. Um deles é comunicação, o outro é inteligência [produção de informação estratégica].”

Sobre a EBC, o ministro avaliou que “é uma instituição altamente preparada e que pode fazer chegar a qualquer ponto do país as informações que o governo quer que cheguem lá para que a população tome conhecimento do que está sendo feito aqui em Brasília e em outros locais do país”. “É uma área que merece ter essa relevância, esse tratamento, e eu vou ser um propagandista mais efetivo da EBC a partir de agora”, acrescentou.

O diretor-presidente da EBC, Luiz Carlos Pereira Gomes, considerou a visita do ministro do GSI “muito importante” e salientou que Heleno “ficou impressionado, como todo mundo que trazemos aqui, todas as autoridades”.