Ministro argentino da Fazenda, Nicolás Dujovne, renuncia

O ministro argentino da Fazenda, Nicolás Dujovne, renunciou neste sábado (17) ao cargo e será substituído por Hernán Lacunza, reportaram veículos de comunicação argentinos, que publicaram a carta de renúncia.

Na missiva, reproduzida no site do jornal La Nación, Dujovne se disse “convencido de que, em virtude das circunstâncias, a gestão (do governo) precisa de uma renovação significativa na área econômica”.

Segundo o jornal, seu substituto será Lacunza, ministro da Economia da província de Buenos Aires.

Dujovne deixa o cargo em meio a um aprofundamento da crise econômica na Argentina, após as eleições primárias de domingo passado, que deram um duro golpe nas aspirações de reeleição do presidente Mauricio Macri.

A chapa do opositor Partido Justicialista, liderado por Alberto Fernández e que traz ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vice, obteve quase a metade dos votos nestas eleições obrigatórias, destinadas a confirmar as chapas para as presidenciais de outubro, contra pouco mais de 32% para o atual presidente.

O resultado derrubou a bolsa argentina e a cotação do dólar, assim como o risco país, que mede a capacidade de cumprimento das obrigações financeiras de um Estado, dispararam diante do temor dos mercados de um retorno ao poder da ex-presidente, que comandou um governo praticamente isolado do mercado financeiro internacional até 2015.