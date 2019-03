Ministro apresentará projetos a empresas italianas

SÃO PAULO, 08 MAR (ANSA) – O ministro da Infraestrutura do Brasil, Tarcísio de Freitas, visitará a Embaixada da Itália em Brasília, na próxima quarta-feira (13), para apresentar às empresas do país europeu as oportunidades de investimentos no setor.

O evento acontecerá a partir das 10h e contará com uma apresentação de Freitas, seguida por uma sessão de perguntas e respostas e de um aprofundamento técnico com colaboradores do ministro sobre os projetos do governo para infraestrutura.

O foco do encontro estará nos setores rodoviário, ferroviário, portuário e aeroportuário. A reunião terminará com um almoço oferecido pelo embaixador da Itália no Brasil, Antonio Bernardini. (ANSA)