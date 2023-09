Ministro Alexandre de Moraes homologa delação premiada de Mauro Cid, diz TV

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/09/2023 - 12:00 Compartilhe

Na quinta-feira, 7, a Polícia Federal (PF) aceitou fechar um acordo de delação premiada com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Neste sábado, 9, segundo informações de Gerson Camarotti, da GloboNews, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), homologou a delação de Cid.

Ainda segundo informações do canal GloboNews, após a homologação, o ministro do STF concede a liberdade provisória da Mauro Cid, que consiste em liberdade até o julgamento, e uso de tornozeleira eletrônica.

