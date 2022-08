Ministro alemão descarta manter usinas nucleares em operação para economizar gás

reuters 21/08/2022 - 14:13 Compartilhe

O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, descartou no domingo a possibilidade de estender a vida útil das três usinas nucleares restantes no país, afirmando que isso economizaria no máximo 2% do consumo de gás.

Essas economias não são suficientes para que valha a pena reabrir o debate sobre a energia nuclear, disse a autoridade durante um debate com os cidadãos no dia de abertura do governo.

As usinas devem encerrar operação até o final do ano sob a legislação apresentada pelo governo da ex-chanceler Angela Merkel após o desastre de 2011 na usina nuclear de Fukushima, no Japão.

“É uma decisão errada, considerando o quão pouco economizaríamos”, disse Habeck.

No entanto, Habeck estava aberto a estender a vida útil de uma usina nuclear na Baviera se um teste de estresse mostrar que é necessário garantir a estabilidade e o fornecimento da rede elétrica no inverno. Os resultados dos testes são esperados nas próximas semanas.

O estado do sul depende de usinas a gás e tem poucas usinas a carvão e baixa produção de energia eólica.

(Reportagem de Markus Wacket)