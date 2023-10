++ Ministro acredita que haja 2 italianos reféns em Israel ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/10/2023 - 17:01 Compartilhe

ROMA, 9 OUT (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores da Itália disse acreditar que os dois cidadãos ítalo-israelenses desaparecidos tenham sido tomados como reféns. “São marido e mulher, pensávamos que fossem pai e filho. Viviam no kibutz de Beeri e não atendem as ligações da família. Ainda não temos certeza do que aconteceu”, declarou em entrevista ao Tg2, da Rai. Os dois têm dupla cidadania e a Itália trabalha, segundo ele, em contato direto com Tel Aviv sobre o desaparecimento.

“Esperamos reencontrá-los mas não temos notícias, provavelmente são reféns”, reforçou. (ANSA).

