Ministra italiana testa positivo para Covid e abandona reunião

ROMA, 7 DEZ (ANSA) – A ministra do Interior da Itália, Luciana Lamorgese, testou positivo para o novo coronavírus nesta segunda-feira (7) e abandonou uma reunião do governo que discutia o plano para utilizar os repasses do fundo de recuperação da União Europeia.

Lamorgese, 67 anos, foi diagnosticada em um exame RT-PCR de rotina e está assintomática – os ministros são submetidos a testes moleculares a cada 10 dias. Ela coletou a amostra no fim da manhã e depois seguiu para o Palácio Chigi, sede do governo.

Após receber a notícia da positividade, Lamorgese abandonou a reunião do conselho dos ministros e entrou em isolamento. O encontro chegou a ser brevemente interrompido, mas depois prosseguiu normalmente.

Depois da confirmação da infecção de Lamorgese, pelo menos dois ministros também entraram em isolamento preventivo: Luigi Di Maio (Relações Exteriores) e Alfonso Bonafede (Justiça). Ambos estavam sentados próximos da chefe do Ministério do Interior.

(ANSA).

