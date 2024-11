Ministra italiana diz que 1º G7 do Turismo será ‘fundamental’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/11/2024 - 17:01 Para compartilhar:

ROMA, 12 NOV (ANSA) – A ministra do Turismo da Itália, Daniela Santanchè, declarou nesta terça-feira (12) que a primeira edição da cúpula do G7 do Turismo, que começará amanhã (13) em Florença, na região da Toscana, será “fundamental para o setor”.

“O primeiro histórico G7 do Turismo marcará um momento fundamental para o setor, reunindo líderes e representantes de diferentes nações para enfrentar os desafios e oportunidades que caracterizam o setor, a nível global, mas também toda a sociedade”, declarou a política em entrevista à ANSA.

Santanchè acrescentou que o “encontro irá destacar a importância da cooperação internacional para promover um turismo sustentável, inclusivo e inovador, capaz de responder às necessidades de um mercado em constante evolução”.

A ministra italiana vai se reunir a partir da próxima quarta-feira com as principais lideranças do setor no mundo, como da União Europeia, da França, da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos e do Brasil.

Os trabalhos em Florença serão marcados por diversas discussões em relação ao tema, como oportunidades de desenvolvimento socioeconômico, capital humano, inclusão, competências, digitalização e Inteligência Artificial.

“As discussões incidirão na definição de estratégias comuns e transversais que possam estimular ainda mais a recuperação econômica no pós-pandemia, garantindo ao mesmo tempo a proteção e valorização do patrimônio cultural e natural”, concluiu.

O primeiro dia da reunião ministerial será marcada por visitas às aldeias de Monteriggioni e Abbadia Isola. A abertura do G7 será finalizada com uma apresentação do trio musical Il Volo no Palazzo Gondi. (ANSA).