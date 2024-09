Ministra defende que Estado use poder de compras para incentivar indústria de tecnologia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2024 - 15:43 Para compartilhar:

A Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, defende que as contratações públicas devem ser utilizadas como parte da política de incentivos ao setor nacional de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). “Compras públicas em TICs, entre bens e serviços, são estimadas em R$ 16 bilhões em 2024. É um poder de compra gigantesco e tem que ser voltado ao nosso setor produtivo”, disse.

Dweck disse que a gestão está preocupada em transformar o setor público para ser capaz de “enfrentar os desafios de um mundo em rápida transformação”, o que justifica, segundo a ministra, a busca de parceria entre Estado e setor produtivo.

“Não existe competição entre setor privado e Estado. Pelo contrário, para que funcione, tem que ser uma grande parceria. Um precisa do outro e a gente precisa andar juntos”, afirmou Dweck.

Ainda nas falas da ministra, usar o poder de compras do Estado de forma estratégica, além de fortalecer a indústria nacional, contribui para a arrecadação. “Pela cadeia produtiva que é garantida, gerando impostos, essa política mais do que se paga”, disse.

As falas foram feitas durante cerimônia do “Nova Indústria Brasil – Missão 4: Indústria e Revolução Digital”, realizada nesta quarta-feira, 11, no Palácio do Planalto.