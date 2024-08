Ministra de Tuvalu diz que poluidores devem pagar pelos danos climáticos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/08/2024 - 6:02 Para compartilhar:

A ministra do Clima de Tuvalu, pequeno país insular do Pacífico, afirmou nesta segunda-feira que os grandes emissores de carbono devem pagar o custo dos crescentes danos climáticos, insistindo que “se você polui, deve pagar”.

“Precisamos realmente garantir que continuamos pressionando por ações dos países mais poluentes”, disse a ministra Maina Talia à AFP durante uma reunião de cúpula dos países do Pacífico em Tonga.

“O pagamento dos poluidores deve ser discutido”, afirmou.

O Fórum das Ilhas do Pacífico, que reúne os governantes da região, começou nesta segunda-feira em Tonga para chamar a atenção mundial para o impacto das mudanças climáticas em seus países.

“Não podemos abordar a mudança climática sem abordar a causa raiz, a indústria dos combustíveis fósseis”, disse Talia.

“É um desastre atrás do outro e estamos perdendo a capacidade de reconstruir, de enfrentar outro ciclone ou outra inundação”, lamentou.

Com uma altura média inferior a três metros acima do nível do mar, os atóis de coral de Tuvalu estão gravemente ameaçados, mesmo com um leve aumento do nível do mar.

“Não devemos fechar os olhos à mudança climática e ao aumento do mar”, disse Talia.

