Ministra da Mulher visita agência onde funcionará Caixa Pra Elas

Agência Brasil 09/08/2022 - 19:36 Compartilhe

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, visitou na tarde desta terça-feira (9) uma agência da Caixa, no bairro do Cambuci, na zona sul da capital paulista, onde funcionará uma das unidades do Caixa Pra Elas. Trata-se de um programa de educação financeira e orientação sobre prevenção à violência contra a mulher.

O Caixa Pra Elas vai disponibilizar atendimento em todas as unidades do banco por empregados especializados. Ainda neste mês, mil agências da Caixa já terão o espaço destinado ao programa. “Se a mulher tiver alguma dúvida, se estiver sofrendo algum tipo de violência, ela vai encontrar nesse espaço uma orientação sobre os canais de denúncia, sobre uma rede de proteção. Isso é uma parceria entre o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos com a Caixa”, destacou a ministra após a visita.

Também participaram da visita à agência o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim.

O programa irá fornecer ainda informações para as mulheres sobre empreendedorismo, bem como sobre formalização da microempresa individual (MEI). O atendimento é oferecido a todas as mulheres, clientes da Caixa ou não.

Os endereços das unidades com espaço Caixa Pra Elas e as condições dos produtos e serviços podem ser consultados aqui.