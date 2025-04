Ministra da Cultura representará Rússia no funeral de Franscisco

MOSCOU, 23 ABR (ANSA) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, selecionou a ministra da Cultura, Olga Lyubimova, para representar o país no funeral do papa Francisco, falecido na última segunda-feira (21).

A decisão do líder, citada pela agência de notícias russa Ria Novosti, foi tomada nesta quarta-feira (23). A cerimônia no Vaticano está marcada para acontecer no próximo sábado (26).

Putin é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por supostos crimes de guerra cometidos no conflito contra a Ucrânia. A corte, no entanto, não tem jurisdição sobre o Vaticano, mas o mandatário reduziu drasticamente suas viagens após as acusações.

Lyubimova, de 44 anos, chefia o Ministério da Cultura de Moscou desde 2020 e nunca escondeu seu amor pela Itália, tanto que visita frequentemente o país. A política não é um nome conhecido fora da Rússia, mas tem grande peso no setor cultural nacional.

Embora Francisco tenha sido visitado três vezes por Putin durante seu pontificado, as relações entre Rússia e Vaticano se deterioraram após o início da guerra em Kiev.

No dia da morte do pontífice, o presidente russo lembrou o religioso como um “líder sábio” e “defensor constante dos elevados valores do humanismo e da justiça”. (ANSA).