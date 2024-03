Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação anuncia R$ 30,6 mi do TecNova III para o RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/03/2024 - 13:40 Para compartilhar:

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou nesta quarta-feira, 20 de março, R$ 30,6 milhões do programa TecNova III para o Rio Grande do Sul. Os recursos devem ser direcionados para 50 empresas gaúchas, conforme anunciado nesta quarta durante o evento South Summit Brazil.

O TecNova é um programa de incentivo e fomento ao desenvolvimento de produtos, serviços ou processos inovadores.

Em entrevista ao Broadcast Investimentos (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Santos destacou a importância das parcerias do setor privado, público e acadêmico para esse ecossistema.

“Toda a ação no ministério vai no sentido de apresentarmos essa rica produção do nosso sistema nacional de ciência e tecnologia e fazer com que isso chegue à população”, diz a ministra.

Ela cita a TecnoPUC (Parque Científico e Tecnológico da PUCRS) como “grande referência de sucesso”, pelos 20 anos, 258 empresas, 8 mil funcionários e 2 unicórnios. “Esse é o caminho.”

