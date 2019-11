Ministra da Agricultura pede apoio do BID para Plano AgroNordeste

São Paulo, 19 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pediu nesta terça o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Plano AgroNordeste e para o desenvolvimento de projetos de agricultura de baixo carbono no Brasil. Segundo nota distribuída por sua assessoria, ela contou que o Ministério da Agricultura está elaborando uma Carta Consulta de Apoio ao Plano AgroNordeste, que é voltado para inclusão produtiva de pequenos e médios produtores na região do semiárido brasileiro. “Investimentos serão necessários, principalmente no desenvolvimento e disseminação de tecnologias que deem escala à agricultura sustentável no Brasil”, disse a ministra em encontro realizado em Washington, nos Estados Unidos. “Precisamos avançar não só em Planos como o de Agricultura de Baixo Carbono, mas no desenho de outros projetos como o AgroNordeste, e em um novo que fortalecerá os sistemas sanitários nos Estados brasileiros.”