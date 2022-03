Ministra da Agricultura defende nome de Marcos Montes para substituí-la

SÃO PAULO (Reuters) – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu nesta terça-feira o nome do secretário-executivo da pasta, Marcos Montes, para ser o substituto na liderança do ministério, após sua saída para concorrer as eleições em outubro.

Tereza Cristina será candidata pelo PP ao Senado no Mato Grosso do Sul.

“Espero muito que ele [Marcos Montes] continue os meus passos”, disse ela, conforme reportagem publicada pelo Canal Rural.

A declaração foi dada durante uma reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e confirmada à Reuters pela assessoria de imprensa do ministério.

(Reportagem de Ana Mano, texto de Nayara Figueiredo)

Saiba mais