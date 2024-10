Ministra Cármen Lúcia vota em BH e reforça apoio para que ‘a democracia aconteça sempre no Brasil’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/10/2024 - 8:16 Para compartilhar:

Ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia votou na manhã deste domingo, 27, em Belo Horizonte, Minas Gerais, para o segundo turno das eleições municipais de 2024 que acontece em 51 cidades brasileiras.

Após registrar a sua escolha na urna, a jurista reforçou apoio à democracia, em entrevista à imprensa.

“A gente finaliza as eleições 2024. Que cada cidadão e eleitor que neste dia aqui em BH se abre com céu azul, que vote e exerça seu direito importantíssimo. Sem judiciário independente e imprensa livre, a democracia não acontece, e a gente quer que no Brasil ela aconteça sempre”, declarou.

+ Eleições 2024: mais de 30 milhões de eleitores de 51 cidades vão às urnas neste domingo

Na véspera da realização do segundo turno das eleições, Cármen Lúcia já havia convidado os eleitores a comparecerem às urnas.

“O voto é o gesto maior da vida democrática e um poderoso instrumento de transformação social”, afirmou a ministra em pronunciamento transmitido, em rede nacional de rádio e televisão.

A magistrada brasileira afirmou que a participação dos eleitores é “fundamental pelos que sonharam com a democracia antes de nós e lutaram para que tivéssemos esse direito, e para os que virão depois de nós, persistindo no mesmo empenho por um Brasil mais justo”.

Eleição em BH

A disputa pela prefeitura de Belo Horizonte acontece entre o atual prefeito que a busca a reeleição, Fuad Noman (PSD), e Bruno Engler (PL). Segundo pesquisa Datafolha realizada nesse sábado, 26, Fuad registra 53% das intenções de votos contra 47% de seu oponente em votos válidos. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.