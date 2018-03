Ministra Carmen Lúcia visita Unidade Materno Infantil no Complexo de Gericinó

A ministra do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça, Carmen Lúcia, visitou na manhã de hoje (5) a Unidade Materno Infantil do Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro, e a penitenciária feminina Talavera Bruce, que fica no mesmo complexo.

A ministra foi acompanhada pelo secretário estadual de administração penitenciária, David Anthony Gonçalves Alves, pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Milton Fernandes de Souza, e pelo juiz da Infância e Juventude Sergio Luiz Ribeiro de Souza.

Segundo a assessoria de imprensa da Seap, que divulgou informações sobre a visita, a ministra elogiou as dependências das unidades.

A Unidade Materno Infantil do Complexo de Gericinó tem 20 vagas e está com 13 internas. As presas deram à luz recentemente e, por isso, ficam com seus filhos na unidade por, no mínimo, seis meses.

Carmen Lúcia visitou a galeria da Penitenciária Talavera Bruce, onde há mais 23 detentas grávidas. Quando forem ter seus filhos, serão encaminhadas a um hospital e, depois, para Unidade Materno Infantil.

Depois das visitas, a ministra seguiu para a sede do Tribunal de Justiça do Rio, onde tinha uma reunião marcada para 13h. O assunto é a Semana pela Paz em Casa, campanha que combate a violência doméstica e está em sua 10ª edição.