Ministra Anielle Franco se casa no Rio de Janeiro

Da Redação 28/07/2024 - 10:35

Subiu ao altar no sábado, 27, Anielle Franco. O casamento aconteceu em Lajedo, no Rio de Janeiro, e marcou a união da ministra da Igualdade Racial com seu parceiro, Carlos Frederico da Silva. O casal já está junto há seis anos.

A cerimônia teve cerca de 200 convidados e foi celebrada durante a tarde. A lista de presentes contou com Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, entre outros ministros e políticos.

Em entrevista à “Vogue”, Anielle lamentou a ausência da irmã, Marielle Franco — que foi assassinada em 2018 —, no evento: “Desde nova, eu costumava conversar com a Mari sobre como seria o meu casamento. Imaginava como a gente entraria na igreja, por exemplo. Eu sempre me pego pensando como gostaria que ela tivesse aqui nesse momento”.

Apesar de ausente fisicamente, Marielle foi lembrada e homenageada. Sua filha, Luyara Santos, abriu o cortejo dos padrinhos carregando a placa da rua que leva o nome da vereadora.

