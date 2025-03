Ministra Anielle Franco reclama de jurados e de rebaixamento de escola na qual desfilou

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, criticou nesta sexta-feira, 7, o rebaixamento da Unidos de Padre Miguel. A escola de samba do Rio de Janeiro recebeu uma penalização após os jurados considerarem que houve “excesso de termos Iorubá” no enredo.

Anielle, que desfilou pela escola, declarou seu orgulho em participar da homenagem a Iyá Nassô e ao Terreiro da Casa Branca, destacando que a agremiação merece apoio e solidariedade. Para a ministra, a justificativa utilizada na avaliação das notas é “inaceitável” e ignora a importância histórica e cultural do Iorubá no Brasil.

“O Iorubá também formou a nossa própria língua no Brasil e é patrimônio imaterial do Rio de Janeiro desde 2018. Esse tipo de argumento e justificativa não são pertinentes. O carnaval é uma expressão da nossa cultura e herança africana”, escreveu a ministra em uma publicação no X (antigo Twitter).

A Unidos de Padre Miguel levou para a Sapucaí um enredo que exaltava a história e a tradição de um dos mais antigos terreiros de Candomblé do Brasil. A penalização da escola gerou uma onda de críticas por parte de especialistas e ativistas, que viram na decisão um reflexo do racismo religioso ainda presente na sociedade.

A ministra reforçou sua solidariedade à comunidade da Unidos de Padre Miguel e reafirmou o compromisso no combate ao racismo religioso. “Estamos juntas e juntos no combate ao racismo religioso e pela liberdade de expressão de nossa cultura e heranças africanas”, concluiu.

A Unidos de Padre Miguel protocolou um recurso na Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) com pedido de revisão das notas aplicadas no Grupo Especial do Rio de Janeiro. A agremiação afirmou que identificou “inconsistências graves” nas justificativas.

“A agremiação reforça que seu objetivo não é prejudicar qualquer outra escola, mas garantir uma avaliação justa e transparente. Durante a revisão das justificativas, foram identificadas inconsistências graves, incluindo penalizações em quesitos específicos devido a uma falha técnica no caminhão de som – um problema alheio à responsabilidade da Unidos de Padre Miguel e que, portanto, não deveria ter resultado em perda de pontos”, escreveram em nota.