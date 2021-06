Ministérios da Economia e energia divulgam nota de pesar sobre morte de Langoni

Os ministérios da Economia e de Minas e Energia divulgaram neste domingo, 13, uma nota conjunta de pesar lamentando o falecimento do economista Carlos Langoni. Ex-presidente do Banco Central, o comunicado enfatiza que ele se destacou pelo “espírito público e estudos sobre capital humano no Brasil”.

“Os ministérios da Economia e de Minas e Energia receberam com profundo pesar a notícia da morte do ex-presidente do Banco Central Carlos Langoni. O economista, que comandou a autoridade monetária entre 1980 e 1983, foi um pioneiro nos estudos sobre capital humano no Brasil e realizou pesquisas importantes sobre o impacto das desigualdades de oportunidades educacionais nas desigualdades de renda”, trouxe o texto.

Como já havia relatado o ministro da Economia, Paulo Guedes, Langoni o procurou quando assumiu o cargo para oferecer colaboração em derrubar o custo da energia com as mudanças no marco regulatório do gás natural. A nota enfatiza que o economista era conhecido por seu espírito público e atento às necessidades do País.

“Os ministros Paulo Guedes e Bento Albuquerque lamentam a perda e expressam os mais profundos sentimentos aos familiares de Carlos Langoni. Que a todos nos console o fim de seus sofrimentos após uma vida plena de realizações pessoais e profissionais.”

