Ministério reconhece AL, CE, PB, PE E RN como livres de aftosa sem vacinação

Brasília, 2 – O Ministério da Agricultura reconheceu os Estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte como territórios livres de febre aftosa sem vacinação, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 2. Agora, estão reconhecidos nacionalmente como livres de febre aftosa sem vacinação os Estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal.

Com isso, o Brasil obtém o status nacional de livre da doença sem vacinação, com a imunização suspensa em todas as unidades da Federação.

Na última semana, a pasta havia antecipado a imunização nestes Estados com a conclusão até a última segunda-feira, 30, a fim de alcançar o status nacionalmente. Um evento está previsto o período da tarde desta quinta no Palácio do Planalto com o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, para anúncio do reconhecimento.

A portaria assinada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, proíbe o armazenamento, a comercialização e o uso de vacinas contra a febre aftosa nesses Estados, assim como o ingresso e a incorporação de animais vacinados nas regiões.

O próximo passo do País é buscar o reconhecimento internacional como livre de aftosa sem vacinação. Atualmente, no Brasil, somente os Estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e de Mato Grosso têm o reconhecimento internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). A meta do Brasil é se tornar totalmente livre de febre aftosa sem vacinação até 2026.