Ministério realiza audiência pública sobre concessão do serviço postal no dia 24

O Ministério das Comunicações confirmou a realização de audiência pública sobre o contrato de concessão do Serviço Postal Universal, no próximo dia 24 de março, a partir das 10h. A audiência faz parte da consulta pública que está aberta para receber contribuições sobre o processo de desestatização do serviço que atualmente é prestado pelos Correios. O aviso está publicado em edição extra do Diário Oficial da União que circula nesta sexta-feira, 11.

A audiência será realizada e transmitida, de forma virtual, pela plataforma YouTube do ministério das Comunicações (https://YouTube.com/mincomunicacoes).

O modelo de concessão do serviço postal universal está previsto no projeto de lei que trata da privatização dos Correios. A proposta, no entanto, está parada na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Saiba mais