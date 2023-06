Ministério Público irá recorrer de decisão que liberou Anna Carolina Jatobá da prisão

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 10:25 Compartilhe

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) informou que vai recorrer da decisão judicial que concedeu progressão de pena para o regime aberto para Anna Carolina Jatobá, condenada a 26 anos de prisão pela morte da enteada Isabella Nardoni, em 2008. Jatobá deixou a penitenciária de Tremembé na terça-feira, 20.

Resumo:

Madrasta de Isabella Nardoni deixa penitenciária após decisão judicial;

Ministério Público de São Paulo vai recorrer da decisão;

Alexandre Nardoni a Anna Carolina Jabotá foram condenados pela morte da menina.

O órgão confirmou a informação por meio de nota enviada à IstoÉ e ressaltou que “o caso corre em segredo de Justiça”.

O alvará de soltura foi assinado pela juíza Márcia Domingues de Castro, da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté. Anna Carolina aguardou a chegada dos familiares para deixar a Penitenciária Feminina de Tremembé.

Relembre o caso

Alexandre Nardoni, pai de Isabella, e Anna Carolina Jatobá foram condenados pela morte da menina, que tinha cinco anos na época do crime.

No dia 29 de março de 2008, Isabella Nardoni foi espancada e jogada do sexto andar do Edifício London, localizado na zona norte de São Paulo.

Na época, a Justiça refutou a afirmação de que a menina havia caído da janela acidentalmente. De acordo com a Corte, Isabella foi atirada por Alexandre e Anna Carolina.

