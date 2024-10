Ministério Público diz que faltam indícios de crime cometido por Gusttavo Lima

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2024 - 0:08 Para compartilhar:

O Ministério Público de Pernambuco afirmou, em novo parecer encaminhado à Justiça nesta quinta-feira, dia 10, que faltam indícios de crimes cometidos pelo cantor Gusttavo Lima em investigação por lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais. As informações são do site G1.

De acordo com o parecer “o fato da data da assinatura eletrônica do distrato não coincidir com a data digitada, além da circunstância dessa mesma aeronave ter sido vendida posteriormente (…) não indicam ilegalidade configuradora de crime de lavagem de dinheiro”.

Nivaldo Batista Lima – nome de registro do cantor – é investigado na operação Integration por conta da venda de um avião à empresa Esportes da Sorte, de Darwin Henrique da Silva Filho, e depois negociar a mesma aeronave com o casal José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Truta Henriques da Rocha, que são donos da Vai de Bet.