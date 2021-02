Ministério Público denuncia torcedores por ataque ao ônibus do São Paulo

O Ministério Público apresentou nesta terça-feira denúncia contra torcedores do São Paulo por terem atacado o ônibus que transportava a delegação para o jogo com o Coritiba, no Morumbi, em 23 de janeiro. Ao todo, 15 pessoas poderão responder criminalmente pelo ato.

Na ocasião, 14 pessoas foram detidas pela Polícia Militar. Segundo informações, além de pedras e rojões, também foram encontrados explosivos, que tiveram de ser desativados pelo Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate).

Entre os acusados, um diretor da torcida organizada Tricolor Independente, foi denunciado como possível responsável e vai responder por associação criminosa. Ele não estava no local da abordagem e nega o envolvimento. Os outros 14 denunciados responderão por associação criminosa, dano qualificado, resistência, lesão corporal e promoção de tumulto em evento esportivo.

A emboscada ao ônibus da delegação ocorreu na região da avenida Faria Lima. No dia, o São Paulo seguia rumo ao estádio do Morumbi, onde acabaria empatando com o Coritiba por 1 a 1 pela 32.ª rodada do Brasileirão. Após o ataque, 14 pessoas foram presas. Nove foram liberadas no dia seguinte, enquanto outras cinco continuam presas.

