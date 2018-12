Ministério Público de São Paulo ouve 28 denúncias contra João de Deus

A força-tarefa do Ministério Público de São Paulo (MPSP) ouviu, em uma semana, 28 mulheres que denunciaram o médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. Famoso por recebido celebridades nacionais e internacionais em Abadiânia, no interior de Goiás, o médium está preso desde domingo (16) por denúncias de abuso sexual.

(18), estão previstos mais cinco depoimentos na capital paulista. A partir de amanhã (19), o Ministério Público entra em recesso, as oitivas serão suspensas e retomadas em do próximo ano. O Ministério Público de Goiás já recebeu 506 acusações.

As pessoas que se dizem vítimas do médium também podem enviar os relatos para denuncias@mpgo.mp.br. Em São Paulo, o e-mail para denúncias é somosmuitas@mpsp.mp.br. Todas as mulheres serão ouvidas em sigilo e não ão a identidade divulgada.

Defesa

Um pedido de habeas corpus impetrado pelos advogados do João de Deus tenta transformar a decisão judicial de prisão preventiva em prisão domiciliar com uso tornozeleira, por causa da idade avançada e dos problemas de saúde do médium. Ele se entregou à polícia , em uma área rural de Abadiânia, após longa negociação.

Os advogados reiteram a inocência do médium e levantam dúvidas sobre o comportamento das possíveis vítimas e o conteúdo dos depoimentos.

A polícia também investiga uma recente movimentação de cerca de R$ 35 milhões nas contas de João de Deus.