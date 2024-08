Ministério Público da Venezuela convocará candidato da oposição para investigação criminal (comunicado)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/08/2024 - 14:09 Para compartilhar:

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, informou nesta sexta-feira (23) que convocará para depor o candidato da oposição Edmundo González Urrutia, contra quem está pendente uma investigação criminal após denunciar fraude nas eleições presidenciais de 28 de julho.

“Nas próximas horas, o cidadão Edmundo González Urrutia será intimado por este Ministério Público com base na investigação em curso para que possa prestar declarações sobre a sua autoria (…) da página que usurpou nada mais e nada menos que os poderes que só correspondem ao Poder Eleitoral”, disse o procurador em referência a um site no qual a oposição publicou cópias das atas eleitorais que, segundo a oposição, comprovam a derrota do presidente Nicolás Maduro.

