Ministério publica atualização do Zarc para ano-safra 2020/21 de trigo

São Paulo, 14 – O Ministério da Agricultura publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 14, as portarias 1 a 17, com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), ano-safra 2020/2021, para o cultura do trigo. Segundo a pasta, a atualização do Zarc de trigo levou em consideração algumas demandas propostas pelo setor produtivo ao longo do ano de 2020 e envolveram, basicamente, a inclusão dos solos tipo 1 e a reanálise dos períodos de semeadura de alguns municípios do norte do Paraná e sul do Estado de São Paulo, além de prospecção de novas áreas com aptidão tritícola na região tropical, especialmente nos Estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia.

Em nota, o agrometeorologista da Embrapa Trigo Gilberto Cunha disse que nas regiões tradicionais de cultivo comercial de trigo no Brasil os maiores riscos de perda de produção são geada no espigamento (região temperada); excesso de chuva/umidade elevada, que, na fase inicial de enchimento de grãos, pode causar doenças de espiga de difícil controle (giberela na região temperada e brusone na região tropical) ou acarretar, no período de colheita, a perda de qualidade tecnológica dos grãos; e deficiência hídrica e temperatura elevada (região tropical), .

Estão contemplados no Zarc de Trigo, ano-safra 2020/2021, os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, além do Distrito Federal, para o sistema de sequeiros; e São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Bahia, além do Distrito Federal, para o sistema irrigado.

O Ministério lembra que os maiores produtores de trigo do País são Rio Grande do Sul e Paraná, responsáveis em torno de 85,8% da produção nacional. Com a finalização da colheita do trigo 2020, a produção nacional estimada é de 6,183 milhões de toneladas. Nas principais regiões produtoras, o plantio da nova safra 2021 começa em abril ou maio, com colheita no decorrer do segundo semestre de 2021.

