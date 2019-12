Ministério premia empresas do agronegócio por boas práticas de integridade

São Paulo, 10 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, entregou nesta terça-feira, 10, a empresas do setor o Selo Mais Integridade. “Criado no ano passado, o selo é dado a empresas e cooperativas do agronegócio que adotam práticas de integridade sob a ótica da responsabilidade social, sustentabilidade, ética e ainda o comprometimento em inibir a fraude, suborno e corrupção”, informa a pasta em nota. Neste ano 16 organizações foram premiadas.

A ministra destacou na solenidade que o mercado exige cada vez mais um agronegócio alinhado com boas práticas de integridade. “Ainda mais neste momento em que o Brasil está abrindo mercados no exterior. Há estudos que comprovam que as empresas de todos os setores perdem de 3% a 5% de seu faturamento com fraudes, subornos e atos de corrupção de todo gênero. Temos convicção de que o fomento às ações de integridade, como esta do Selo Mais Integridade, pode ser um diferencial para o futuro do país”, disse.

Segundo a Agricultura, para receber o selo, a empresa ou cooperativa precisa comprovar que tem programa de compliance, código de ética e conduta, canais de denúncia efetivos, ações com foco na responsabilidade social e ambiental e promover treinamentos para melhoria da cultura organizacional. É preciso também estar em dia com as obrigações trabalhistas e não ter multas relacionadas ao tema nos últimos dois anos, não ter casos de adulteração ou falsificação de processos e produtos fiscalizados pela Secretaria de Defesa Agropecuária, ter ações de boas práticas agrícolas enquadradas nas metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e não ter cometido crimes ambientais (nos últimos 24 meses).

A documentação dos interessados é analisada pelo Comitê Gestor do Selo, composto por representantes de instituições públicas e privadas, que concede a premiação.

Veja a lista das empresas premiadas em 2019:

Agrícola Xingu S/A

Citri Agroindustrial S/A

Mig Plus Agroindustrial Ltda

Três Corações Alimentos S/A

Trow Nutrition Brasil Nutrição Animal Ltda

Usina Monte Alegre Ltda

Adama Brasil S/A

Adecoagro Vale do Ivinhema S/A

Baldoni Produtos Naturais Comércio Indústria Ltda-ME

Compass Minerals América do Sul Indústria e Comércio S/A

Iharabras S/A Indústrias Químicas

Indústria e Comércio de Alimentos Supremo Ltda

Rio Branco Alimentos S/A

Rivelli Alimentos S/A

Trop Frutas do Brasil Ltda

Bunge Alimentos S/A