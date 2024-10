Ministério pede mobilização da Enel, Aneel e Prefeitura de SP, com nova tempestade prevista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2024 - 14:17 Para compartilhar:

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, encaminhou nesta sexta-feira, 18, ofícios à Prefeitura de São Paulo, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e à Enel Distribuição São Paulo, solicitando mobilização de equipes após alertas climáticos para o período entre 18 (esta sexta) e 20 de outubro (domingo), na capital paulista. O pedido do Ministério de Minas e Energia (MME) é direcionado também ao governo do Estado.

No caso da Aneel, o acionamento é da equipe de fiscalização junto às concessionárias de distribuição de São Paulo. O documento cita a necessidade de “acionamento da contingência ao enfrentamento de situação que eventualmente enseje a interrupção de energia”. A Agência deverá avaliar a mobilização de equipes, pelas concessionárias, no caso da necessidade de recomposição de redes de distribuição.

Na quinta-feira, foi realizada reunião entre o regulador e concessionárias. O ministro pede o apoio do governo do Estado de São Paulo às prefeituras no ponto da regularização urbanística.

A queda de árvores durante o período de chuva e o impacto na rede elétrica foi um dos principais fatores responsáveis pela interrupção do serviço de energia.

O alerta emitido pela Defesa Civil acerca de fortes tempestades e rajadas de vento considera o período que vai desta sexta até domingo em diversas regiões do Estado de São Paulo, incluindo a capital. “Reitero meu entendimento exposto por meio do Ofício de 17 de novembro de 2023, em que manifestei ser premente e necessária a mobilização conjunta entre as equipes da Prefeitura de São Paulo, do Estado de São Paulo e das concessionárias de distribuição de energia elétrica no Estado de São Paulo” disse o ministro em ofício assinado nesta sexta.