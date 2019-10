Ministério lança na segunda-feira, 14, portfólio de projetos estratégicos

São Paulo, 11 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, lança na segunda-feira, 14, o “Portfólio de Projetos Estratégicos Corporativos”, conjunto de 18 ações prioritárias do Ministério da Agricultura para o período 2019/2022. Em nota, a pasta diz que o conjunto de projetos, que visa a atender os principais desafios do setor rural brasileiro, foi elaborado de acordo com os parâmetros do Plano Plurianual 2020-2023.

“Os projetos, definidos com a participação das secretarias e das instituições vinculadas à pasta, serão monitorados em reuniões bimestrais, com a participação da ministra da Agricultura”, informa.

O lançamento será às 17 horas na sede do Ministério.