Ministério inicia certificação fitossanitária eletrônica para produtos vegetais

08/05/2024 - 18:00

Brasília, 8 – O Ministério da Agricultura anunciou nesta quarta-feira a adoção da certificação fitossanitária eletrônica para produtos de origem vegetal, o ePhyto. A ferramenta é direcionada à emissão dos certificados de exportação de grãos, cereais, frutas, madeira e fibras. O ministério projeta que a ferramenta deve reduzir custos e prazos e agilizar a liberação de produtos de origem vegetal.

“É um momento histórico. Isso evita fraude, acaba com extravio, diminui a burocracia e não atrapalha a vida das empresas em busca de um carimbo”, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, durante a cerimônia de lançamento da ferramenta na sede da pasta.

O ministro citou que a certificação eletrônica nacional para proteínas animais, em vigor há um mês, já conta com 3 mil emitidas de 5 mil solicitadas.

O secretário de Defesa Agropecuária do ministério, Carlos Goulart, afirmou que a ferramenta é discutida há 12 anos. “É o fim da era de papel, de extravio de documentos, de falsificação, de carga chegar no destino antes do documento. É um documento eletrônico com a chancela de governo para governo”, afirmou Goulart. “É o máximo da segurança e facilidade de comércio que podemos promover. O mundo inteiro esperava que entrássemos no jogo”, acrescentou.

Presidente do Comitê de Contratos da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), Marcos Gomes Amorim disse que o Brasil era cobrado pelos pares no exterior pela certificação eletrônica. “A logística de transportar os produtos é mais fácil que a de transportar documentos. O documento eletrônico é o passo que faltava e o ePhyto será fundamental para tornar, dentro de pouco tempo, todo o processo eletrônico”, observou.