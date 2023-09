Ministério exonera assessora de Anielle Franco que ofendeu torcida do São Paulo nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2023 - 17:22 Compartilhe

O Ministério da Igualdade Racial comunicou na tarde desta terça-feira, 26, que a Chefe da Assessoria Especial Marcelle Decothé da Silva foi exonerada do cargo após ofender a torcida do São Paulo na final da Copa do Brasil.

“De acordo com esses princípios, e para evitar que atitudes não alinhadas a esse propósito interfiram no cumprimento de nossa missão institucional, informamos que Marcelle Decothé da Silva foi exonerada do cargo de Chefe da Assessoria Especial deste Ministério. As manifestações públicas da servidora em suas redes estão em evidente desacordo com as políticas e objetivos do MIR”, disse o comunicado.

Em um post publicado em sua conta no Instagram no domingo, 24, antes da decisão da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, Decothé afirmou que a torcida do São Paulo não cantava e era “descendente de europeu safade (sic)”.

A ministra Anielle Franco telefonou para o presidente do clube paulista, Júlio Casares, para pedir desculpas horas antes do anúncio da exoneração da servidora.

