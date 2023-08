Ministério estima VBP da Agropecuária de R$ 1,135 tri

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 17:47 Compartilhe

São Paulo, 14/08 – O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) deste ano deve ser de R$ 1,135 trilhão, segundo dados atualizados pelo Ministério da Agricultura com base nas informações de julho. A projeção ficou abaixo do esperado em julho pela pasta, de R$ 1,148 trilhão, mas está 1,9% acima do resultado de 2022. As lavouras cresceram 4%, para R$ 801,9 bilhões, e a pecuária recuou 2,9%, a R$ 333,6 bilhões.

Em nota, o ministério disse que os produtos que apresentam melhor desempenho são mandioca (+42,9%), laranja (+27,2%), banana (+16,8%), tomate (+15,9%), cacau (+13,8%), cana-de-açúcar (+11,6%), amendoim (+10,6%), feijão (+10,4%), arroz (+9,3%), uva (+7,5%), soja (+2,5%) e milho (+1,4%).

“Esse grupo de produtos beneficia-se de preços favoráveis e, em vários casos, quantidades produzidas mais elevadas”, justificou.

Na pecuária, os destaques em aumento do VBP foram carne suína, leite e ovos. Os cinco produtos classificados com o maior VBP são soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão, que respondem por 81,6% do VBP das lavouras.

