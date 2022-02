Ministério estima Valor Bruto da Produção Agropecuária de 2022 de R$ 1,2 tri

São Paulo, 14 – A primeira estimativa para o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2022, com base nas informações de janeiro, é de R$ 1,204 trilhão, 4,3% superior ao do ano passado (R$ 1,154 trilhão), informou nesta segunda-feira o Ministério da Agricultura. O crescimento do valor das lavouras foi de 10,3% e a pecuária teve retração de 8,6%. A contribuição das lavouras ao VBP é de 72%, e da pecuária, 28%.

Conforme a pasta, as expectativas de produção são boas e os preços, favoráveis para produtos como algodão, café, amendoim, cana-de-açúcar, laranja e milho. “Destacam-se algodão com crescimento real do VBP de 35,1%, amendoim 14,2%, banana 16,9%, café 64,1% cana-de-açúcar 31,6%, laranja 7,0%, milho 21,9%, e tomate, 21,4%. Esses resultados, até mesmo excepcionais de alguns produtos, colocam esse grupo em grande destaque, como responsável por puxar o crescimento neste ano”, disse em nota.

As contribuições negativas vêm do arroz, batata-inglesa, cacau, soja e uva, com queda de produção e de preço. “Alguns destes, como arroz e soja, sofreram influência direta das secas no Sul.”

A retração na pecuária vem das carnes carne suínas e de frango, com preços em nível mais baixo do que em 2021.

Ranking

O Paraná, que ocupava o segundo lugar no ranking dos valores do VBP por Estado – Mato Grosso lidera -, cedeu lugar a São Paulo, que obteve melhoria devido aos bons resultados de cana-de-açúcar, café e laranja. “O pior desempenho que vem ocorrendo no Paraná deve-se também aos resultados da pecuária, que mostram forte redução neste ano, principalmente carne de frango”, disse o Ministério.

“Os resultados regionais do VBP mostram alguns impactos da seca ocorrida no Sul, que atingiu principalmente o Rio Grande do Sul e o Paraná. As lavouras mais afetadas foram a soja e milho, embora haja também um impacto nas criações, devido à redução da oferta de alimentos”, destacou na nota. “Mesmo as áreas irrigadas sofreram o impacto, como as lavouras do arroz. No Rio Grande do Sul, onde predomina o arroz irrigado, a queda de produção foi de 10,3%. Nas lavouras de milho a redução de produção foi de 32,0%, e da soja, 33,9%, segundo a Conab.”

No Paraná, a soja teve uma quebra dada pela diferença entre 19,8 milhões de toneladas em 2021 para 13,2 milhões em 2022, por sua vez, o VBP desse produto caiu de R$ 87,5 bilhões para 83,7 bilhões.

