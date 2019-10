Ministério e OCB fecham acordo para promover intercâmbio de cooperativas

São Paulo, 15 – O Ministério da Agricultura assinou acordo de cooperação técnica com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) para promover a intercooperação e a internacionalização da produção de cooperativas brasileiras, no âmbito do Programa Brasil Mais Cooperativo. Em nota, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que assinou o acordo em Chapecó (SC), disse que o objetivo da pasta é ampliar e consolidar este mercado não só para as grandes, mas também para as médias e pequenas cooperativas. “O cooperativismo é um dos melhores sistemas que eu conheço. É justo, traz igualdade social, enfim, é um sistema que temos que replicar”, disse.

Conforme o comunicado, “o ministério se compromete, junto com a OCB, a favorecer a troca de conhecimento, de experiências e de boas práticas entre cooperativas, considerando as realidades regionais, e a estimular a formação de redes produtivas, beneficiadoras e de comercialização.”

A ministra também participou em Chapecó da inauguração da ampliação do frigorífico Aurora. Segundo a empresa, investimentos de R$ 268 milhões permitiram dobrar a capacidade instalada para 10 mil cabeças por dia.