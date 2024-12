Ministério dos Transportes diz que concessão da Rota da Celulose não recebeu propostas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/12/2024 - 14:00 Para compartilhar:

A chamada Rota da Celulose, conjunto de rodovias em Mato Grosso do Sul que iria a leilão na sexta-feira, 6, não recebeu propostas. A informação foi confirmada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) com o Ministério dos Transportes e o governo do Mato Grosso do Sul. Com o leilão deserto, uma nova data será marcada para voltar a oferecer os ativos ao mercado.

O recebimento das propostas estava agendado para a manhã desta segunda-feira, 2, quando as companhias deveriam entregar os envelopes, formalizando o interesse em participar da disputa.

Em nota, o governo estadual informou, por intermédio do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), que irá reagendar o leilão da Rota da Celulose. “Assim que estabelecida a nova data, a mesma será comunicada oficialmente ao mercado”, afirma.

Projeto

O projeto modelado pelo governo mato-grossense tem vias federais e estaduais. As rodovias federais BR-262 e BR-267 e as estaduais MS-040, MS-338 e MS-395 formam uma concessão de 870 quilômetros de extensão, com previsão de investimentos estimadas em R$ 6 bilhões ao longo dos 30 anos de contrato.

O projeto estima ainda R$ 3 bilhões em despesas operacionais. As obras previstas incluem 116 quilômetros de duplicação da pista, 251 quilômetros de faixa adicional e 457 quilômetros de acostamento.

O nome Rota da Celulose faz referência ao fato da concessão ser formada por rodovias importantes para a cadeia produtiva da celulose no Mato Grosso do Sul.