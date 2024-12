Ministério dos Transportes da Coreia do Sul planeja inspecionar aeronaves Boeing após acidente

O Ministério dos Transportes da Coreia do Sul afirmou nesta segunda-feira, 30, que planeja inspecionar as 101 aeronaves Boeing 737-800 operadas pelas companhias aéreas do país por questões de segurança, após o acidente aéreo que matou 179 pessoas na cidade de Muan.

Os padrões de segurança da Jeju Air, responsável por operar 39 desses aviões, também será revisado e, segundo o funcionário do ministério, Joo Jong-wan, representantes do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos e da Boeing participarão das investigações.

O desastre com o avião da Jeju Air levantou preocupações de como seria a eficácia do governo do país, que passa por uma crise política desde a imposição de lei marcial pelo então presidente, Yoon Suk Yeol.

Nesta segunda-feira, o presidente em exercício, Choi Sang-mok, realizou uma reunião de força-tarefa sobre o acidente e instruiu as autoridades a conduzir uma revisão de emergência dos sistemas de operação de aeronaves do país.

“Uma resposta responsável seria renovar os sistemas de segurança da aviação como um todo para evitar a recorrência de incidentes semelhantes e construir uma República da Coreia do Sul mais segura”, defendeu ele. Fonte: Associated Press.