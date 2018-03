Ministério do Trabalho divulga Caged de fevereiro a partir das 16 horas

O Ministério do Trabalho informou que divulgará nesta sexta-feira, 23, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes ao mês de fevereiro. Os números estarão disponíveis para consulta na página do Ministério a partir das 16 horas.

Segundo reportagem do jornal O Globo desta sexta, em fevereiro o País registrou 61.188 mil novos empregos formais. O número é quase o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, quando o saldo líquido de admissões menos demissões ficou em 35.612.

O resultado, caso seja confirmado, ficará abaixo do intervalo de 15 expectativas sem ajuste da pesquisa do Projeções Broadcast, de geração de 90 mil a 170 mil postos, com mediana de 135 mil empregos com carteira assinada.