Ministério do Hamas relata ‘dezenas’ de mortos e feridos em novo bombardeio no campo de refugiados de Gaza

O Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo Hamas, reportou nesta quarta-feira (1º) “dezenas” de mortos em um bombardeio israelense, o segundo em dois dias, em Jabaliya, o maior acampamento de refugiados deste território palestino.

O ataque deixou “dezenas de mártires e feridos”, disse o ministério. Imagens transmitidas pela AFPTV mostram uma enorme destruição no local, e as equipes de resgate afirmaram que “famílias inteiras” morreram no bombardeio, embora no momento não haja uma avaliação independente do número de vítimas.

