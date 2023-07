Ministério do desenvolvimento usa Barbie para divulgar ações nas redes sociais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2023 - 14:15 Compartilhe

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) aproveitou o alvoroço provocado pela estreia do filme Barbie para promover as ações da pasta nas redes sociais.

“Hi, Barbies! A boneca mais famosa do mundo passou aqui para dizer que o Brasil já está no caminho certo para um desenvolvimento sustentável. Marque todo mundo e vem ver todas as ações e políticas públicas do #MDIC”, escreveu o órgão no Twitter.

Em uma série de postagens com imagens da boneca, o Mdic diz que o desenvolvimento passa pela indústria “forte, inovadora e sustentável”, pela promoção do comércio “justo, competitivo e inclusivo”, e pela oferta de serviços “qualificados e focados no bem-estar do consumidor”.

Menos de 1% das empresas brasileiras exportam, mas empregam 15% da força de trabalho formal

O post também destaca que “a Barbie e o Mdic já sabem que neoindustrialização e desenvolvimento caminham juntos”.

O Midc é chefiado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Em maio, ele e o presidente Lula publicaram um artigo no Estadão detalhando quais as visões do governo para a chamada neoindustrialização.

O filme Barbie estreou na quinta-feira, 20, e já levou milhares de pessoas aos cinemas de todo o mundo.

