O Corpo de Bombeiros precisou evacuar o prédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) na manhã desta quarta-feira, 26, após ameaça de bomba. De acordo com a assessoria, uma bolsa foi deixada em uma garagem do prédio. Por essa razão, o prédio foi evacuado para a segurança dos funcionários. O material está sendo analisado por esquadrões antibomba da Polícia Militar e da Polícia Federal enquanto os servidores aguardam do lado de fora.

