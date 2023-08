Ministério de Portos e Aeroportos libera R$ 12,9 mi para novo sistema de controle de carga

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 12:05 Compartilhe

O Ministério de Portos e Aeroportos informou que liberou R$ 12,9 milhões para a implementação do novo sistema de Controle de Carga e Trânsito na Importação, modal aéreo (CCT Importação). A liberação marca o início da operação do novo sistema, que busca adequar as regras brasileiras de desembaraço de mercadorias aos padrões estabelecidos pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e que foi lançado no início da semana pelo Ministério da Fazenda, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o Ministério de Portos e Aeroportos.

A pasta destaca que o novo sistema pode gerar uma economia de até R$ 10 bilhões anuais às importações aéreas, de acordo com a Receita Federal.

A expectativa é de que o processamento de carga seja feito em 1,5 dia, contra 5,8 dias do antigo sistema.

O novo modelo, que passa a funcionar em todos os aeroportos internacionais brasileiros, adota diretrizes internacionais para carga, em âmbito nacional, e foca também no fortalecimento da segurança do transporte aéreo de carga, com redução dos custos.

