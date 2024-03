Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/03/2024 - 11:39 Para compartilhar:

O Ministério das Finanças do Japão comunicou nesta sexta-feira, 29,, em nota, que não realizou nenhuma intervenção cambial no período entre 28 de fevereiro e 27 de março deste ano, apesar de alertas recentes sobre a possibilidade de tomar “medidas decisivas” para interromper a desvalorização do iene. Na última semana, a moeda japonesa registrou seu menor nível contra o dólar desde julho de 1990.

